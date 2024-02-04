Токмакова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Стефановна

Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Токмаков Игнат Стефанович

Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Токмакова (Токмакова) Улита Стефановна

Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Токмакова (Токмакова) Сантоида Стефановна

Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович

Смерть
Неизвестно

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