Токмакова Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Стефановна
Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Токмаков Игнат Стефанович
Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Токмакова (Токмакова) Улита Стефановна
Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Токмакова (Токмакова) Сантоида Стефановна
Отец ребёнка: Токмаков Стефан Ефимович
Смерть
Неизвестно