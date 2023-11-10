Голицына (Гладкова) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти14.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1866
(Александра Осиповна)
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Извольская Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
16.03.1869
Дочь: Перфильева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.1870
Дочь: Попова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Титул: княжна
Рождение ребёнка
04.10.1871
Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович
Развод
Около 1901
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.02.1913