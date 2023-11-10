Голицына (Гладкова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Гладкова) Александра Иосифовна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1841

Дата смерти

14.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1866

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
(Александра Осиповна)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Голицын Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Извольская Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1869

Дочь: Перфильева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1870

Дочь: Попова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Голицын Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1901

Муж: Голицын Сергей Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.02.1913
Москва, город федерального значения Москва
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