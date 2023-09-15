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Голицын Сергей Михайлович

Место рождения

Париж

Дата рождения

05.07.1843

Дата смерти

09.06.1915

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1841 г.р.
1875 г.р.
1869 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1843

Отец: Голицын Михаил Александрович

Мать: Голицына Мария Ильинична

Титул: князь
Бракосочетание
1866

Жена: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
(Александра Осиповна)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Голицын Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1868

Дочь: Извольская Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.03.1869

Дочь: Перфильева Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1870

Дочь: Попова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна
Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Голицын Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1901

Жена: Голицына Александра Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Голицына Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Голицына Вера Леонардовна

Титул: княжна
Бракосочетание
1902

Жена: Голицына Вера Леонардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1904
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил второй придворный класс (чин): обер-егермейстер
Бракосочетание
12.11.1906

Жена: Голицына Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1906

Жена: Голицына Вера Леонардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.06.1915
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