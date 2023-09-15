Голицын Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.07.1843
Дата смерти09.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1843
Титул: князь
Бракосочетание
1866
(Александра Осиповна)
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
23.06.1868
Дочь: Извольская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
16.03.1869
Дочь: Перфильева Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
20.06.1870
Дочь: Попова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна
Титул: княжна
Рождение ребёнка
04.10.1871
Мать ребёнка: Голицына Александра Иосифовна
Развод
Около 1901
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Голицына Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Голицына Вера Леонардовна
Титул: княжна
Бракосочетание
1902
Работа или профессия
Около 1904
Получил второй придворный класс (чин): обер-егермейстер
Бракосочетание
12.11.1906
Развод
1906
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1915