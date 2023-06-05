Оболенская (Стурдза) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Стурдза) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1851

Сын: Оболенский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1853

Сын: Оболенский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Михаил Александрович

Смерть
1895