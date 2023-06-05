Оболенская (Стурдза) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1851
Сын: Оболенский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
02.11.1853
Сын: Оболенский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1895