Светличный Валерий Афанасьевич
Место рожденияСелемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения21.02.1942
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1942
Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Коронавирусная пневмония
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями и братом. Координаты: 56.087936, 92.928264