Светличный Валерий Афанасьевич 21.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светличный Валерий Афанасьевич

Место рождения

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

21.02.1942

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1942

Отец: Светличный Афанасий Степанович

Мать: Светличная (Зотова) Галина Александровна

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: Коронавирусная пневмония
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с родителями и братом. Координаты: 56.087936, 92.928264

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