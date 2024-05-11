Светличный Афанасий Степанович 20.08.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Светличный Афанасий Степанович

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Место рождения

Половинкино

Дата рождения

20.08.1911

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата и место рождения - из (противоречивой) информации на сайте «Память народа».
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1939

Жена: Светличная (Зотова) Галина Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Светличный Эдуард Афанасьевич

Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
21.02.1942

Сын: Светличный Валерий Афанасьевич

Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна

Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1950

Сын: Светличный Юрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна

п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1998
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с женой и сыном. Координаты: 56.087936, 92.928264

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