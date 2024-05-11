Светличный Афанасий Степанович
Место рождения
Дата рождения20.08.1911
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата и место рождения - из (противоречивой) информации на сайте «Память народа».
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1939
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Светличный Эдуард Афанасьевич
Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна
Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
21.02.1942
Сын: Светличный Валерий Афанасьевич
Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна
Селемджено-Буреенский район, Хабаровский край, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
1950
Сын: Светличный Юрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Светличная (Зотова) Галина Александровна
п. Бородино, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронен рядом с женой и сыном. Координаты: 56.087936, 92.928264