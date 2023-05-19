Васильева (Деросси) Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865
Бракосочетание
23.09.1884
Рождение ребёнка
21.08.1888
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
26.10.1889
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
02.02.1893
Дочь: Рудакова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно