Васильева (Деросси) Прасковья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Деросси) Прасковья Антоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.05.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1865

Отец: Деросси Антон Михайлович

Мать: Деросси Наталья Андреевна

Бракосочетание
23.09.1884

Муж: Богданов Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
21.08.1888

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
26.10.1889

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
02.02.1893

Дочь: Рудакова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Богданов Семен Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно