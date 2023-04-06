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Богданов Семен Георгиевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1884

Жена: Васильева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
21.08.1888

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
26.10.1889

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
02.02.1893

Дочь: Рудакова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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