Богданов Семен Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1884
Рождение ребёнка
21.08.1888
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
26.10.1889
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
02.02.1893
Дочь: Рудакова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Васильева Прасковья Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно