Деросси (Воронова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти25.03.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1862
Рождение ребёнка
08.10.1863
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
30.05.1865
Дочь: Васильева Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Сластенова Хиония Францевна
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1869
Дочь: Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1870
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1874
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1876
Дочь: Дорошенко Мария Антоновна
Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1898