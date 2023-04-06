Деросси (Воронова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деросси (Воронова) Наталья Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1842

Дата смерти

25.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1862

Муж: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1863

Сын: Деросси Михаил Антонович

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
30.05.1865

Дочь: Васильева Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Сластенова Хиония Францевна

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1869

Дочь: Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
05.07.1870

Сын: Деросси Михаил Антонович

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Деросси Андрей Антонович

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
03.09.1874

Сын: Деросси Филипп Антонович

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1876

Дочь: Дорошенко Мария Антоновна

Отец ребёнка: Деросси Антон Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1898
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