Поляков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Поляков Аристарх Петрович

Мать ребёнка: Прасковья

Маркинская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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