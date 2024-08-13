Поляков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
15.04.1917
Сын: Поляков Аристарх Петрович
Мать ребёнка: Прасковья
Маркинская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно