Поляков Аристарх Петрович
Место рождения
Дата рождения15.04.1917
Дата смерти21.02.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917
Отец: Поляков Петр Иванович
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Модина Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
06.07.1946
Сын: Поляков Леонид Аристархович
Мать ребёнка: Модина Матрена Андреевна
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
21.02.1988
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область