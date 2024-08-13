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Поляков Аристарх Петрович

Место рождения

Маркинская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

15.04.1917

Дата смерти

21.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1917

Отец: Поляков Петр Иванович

Мать: Прасковья

Маркинская, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Модина Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
06.07.1946

Сын: Поляков Леонид Аристархович

Мать ребёнка: Модина Матрена Андреевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Смерть
21.02.1988
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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