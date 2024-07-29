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Рогалев Даниил Иванович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рогалев Иван

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогалев Епифан Данилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рогалев Авдей Данилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рогалев Василий Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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