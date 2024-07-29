Рогалев Даниил Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рогалев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рогалев Василий Даниилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно