Рогалев Епифан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогалев Епифан Данилович

Рогалев Епифан Данилович

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Рогалев Даниил Иванович

Мать: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогалев Михаил Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рогалев Дмитрий Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Рогалев Федор Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1811
Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рогалев Степан Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогалев Степан Епифанович

Мать ребёнка: не указана

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.