Рогалев Епифан Данилович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Рогалев Даниил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогалев Михаил Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рогалев Дмитрий Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1812
Сын: Рогалев Степан Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогалев Степан Епифанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно