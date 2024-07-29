Рогалев Василий Даниилович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Рогалев Даниил Иванович
Мать: не указана
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рогалев Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно