Кобызева (Кобызева) Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобызева (Кобызева) Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Ефремова

Отец ребёнка: Кобозев Ефрем Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кобозев Николай Ефремов

Отец ребёнка: Кобозев Ефрем Егоров

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобозев Ефрем Егоров

Смерть
Неизвестно