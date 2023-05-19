Кобызева (Кобызева) Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Ефремова
Отец ребёнка: Кобозев Ефрем Егоров
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кобозев Ефрем Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобозев Ефрем Егоров
Смерть
Неизвестно