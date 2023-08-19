Кобозев Ефрем Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозев Ефрем Егоров

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Кобозев Егор (Георгий) Андреев

Мать: Кобозева Агрипина (Евросиния) Егорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кобозев Егор Ефремов

Мать ребёнка: Кобозева Мария Алексеевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Ефремова

Мать ребёнка: Кобызева Василиса Васильевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кобозев Николай Ефремов

Мать ребёнка: Кобызева Василиса Васильевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобозева Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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