Кобозев Ефрем Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кобозев Егор Ефремов
Мать ребёнка: Кобозева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Ефремова
Мать ребёнка: Кобызева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Кобызева Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно