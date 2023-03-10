Синьковский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Иван Иванович
Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Николай Иванович
Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно