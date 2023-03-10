Синьковский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Синьковский Иван Павлович

Мать: Синьковская Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Иван Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Николай Иванович

Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Синьковская Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синьковская Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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