Синьковская Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Петр Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Иван Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Николай Иванович

Отец ребёнка: Синьковский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Синьковский Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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