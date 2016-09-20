Шмаринов Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1934
Дата смерти20.09.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1934
село. Рутченково, Сталинского округа
Рождение ребёнка
04.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмаринова Анна Владимировна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2016
Жуковский, Жуковский, Московская область
Кладбище: Островцы Адрес кладбища: Московская область, Раменский городской округ Муниципальное образование: Раменский городской округ Номер сектора места захоронения: 53 Номер ряда места захоронения: ... Показать все