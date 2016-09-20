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Шмаринов Валентин Николаевич

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

18.09.1934

Дата смерти

20.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1934

Отец: Шмаринов Николай Михайлович

Мать: Шмаринова Варвара Григорьевна

село. Рутченково, Сталинского округа
Рождение ребёнка
04.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмаринова Анна Владимировна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмаринова Анна Владимировна

Смерть
20.09.2016
Жуковский, Жуковский, Московская область
Кладбище: Островцы Адрес кладбища: Московская область, Раменский городской округ Муниципальное образование: Раменский городской округ Номер сектора места захоронения: 53 Номер ряда места захоронения: ... Показать все
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