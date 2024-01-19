Шмаринов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1909
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1909
Отец: Шмаринов Михаил
Место рождения: Краснодарский край, ст. Крымская
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Шмаринов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна
Военная служба
16.10.1931
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наименование военкомата: Свердловский ГВК Свердловская область Дата призыва: 16.10.1931 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 245 опулаб , 2 ПрибФ Дата окончания службы: 24.10.1946
Рождение ребёнка
18.09.1934
Сын: Шмаринов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна
село. Рутченково, Сталинского округа
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1992