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Шмаринов Николай Михайлович

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Место рождения

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.10.1909

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1909

Отец: Шмаринов Михаил

Мать: Фальченко Клавдия Григорьевна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Место рождения: Краснодарский край, ст. Крымская
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Шмаринов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна

Военная служба
16.10.1931
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наименование военкомата: Свердловский ГВК Свердловская область Дата призыва: 16.10.1931 Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 245 опулаб , 2 ПрибФ Дата окончания службы: 24.10.1946
Рождение ребёнка
18.09.1934

Сын: Шмаринов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна

село. Рутченково, Сталинского округа
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмаринова Варвара Григорьевна

Скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1992
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