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Гончаренко Василий Фомич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

27.02.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1855 ст.

Отец: Гончаренко Фома Филиппович

Мать: Гончаренко Ефросиния Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P6-H?i=276&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.02.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.04.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Илларионович Карпенко
Восприемник
07.11.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Илларионовна Карпенко
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гончаренко Илья Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончаренко Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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