Гончаренко Василий Фомич
Место рождения
Дата рождения27.02.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1855 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P6-H?i=276&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.02.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.04.1904 ст.
Федор Илларионович Карпенко
Восприемник
07.11.1905 ст.
Матрона Илларионовна Карпенко
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гончаренко Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно