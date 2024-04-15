Гончаренко Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти14.12.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гончаренко Василий Фомич
Смерть
14.12.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF6-5?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.12.1908 ст.
на кладбище д. Кровной