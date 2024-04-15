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Гончаренко Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

14.12.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гончаренко Василий Фомич

Мать: не указана

Смерть
14.12.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF6-5?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.12.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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