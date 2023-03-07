Чистякова (Рогачёва) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Рогачёва) Людмила Васильевна

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

13.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1958

Отец: Рогачёв Василий Васильевич

Мать: Рогачёва Нина Николаевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.09.1978

Дочь: Семёнова Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Юрьевич

Антропово, Курновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1984

Сын: Чистяков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чистяков Михаил Юрьевич

Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Михаил Юрьевич

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