Чистякова (Рогачёва) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1958
Рождение ребёнка
22.09.1978
Дочь: Семёнова Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Юрьевич
Антропово, Курновская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1984
Сын: Чистяков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чистяков Михаил Юрьевич
Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно