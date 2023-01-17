Чистяков Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1984
Бракосочетание
30.07.2005
Рождение ребёнка
27.04.2010
Дочь: Чистякова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Чистякова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
04.12.2017
Дочь: Чистякова Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Чистякова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана