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Чистяков Сергей Михайлович

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Место рождения

Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

16.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1984

Отец: Чистяков Михаил Юрьевич

Мать: Чистякова Людмила Васильевна

Пролетарка, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
30.07.2005

Жена: Чистякова Любовь Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.04.2010

Дочь: Чистякова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Чистякова Любовь Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.2017

Дочь: Чистякова Маргарита Сергеевна

Мать ребёнка: Чистякова Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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