Уваров Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Уваров Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Уваров Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно