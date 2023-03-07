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Уваров Пётр Петрович

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уваров Николай Петрович

Мать ребёнка: Уваров Александра Ивановна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Уваров Борис Петрович

Мать ребёнка: Уваров Александра Ивановна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уваров Александра Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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