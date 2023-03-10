Уваров (Неизвестно) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров (Неизвестно) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Пётр Петрович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1875

Сын: Уваров Николай Петрович

Отец ребёнка: Уваров Пётр Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Уваров Борис Петрович

Отец ребёнка: Уваров Пётр Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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