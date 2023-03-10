Уваров (Неизвестно) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уваров Пётр Петрович
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Уваров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Уваров Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно