Уваров Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Уваров Пётр Петрович
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Уваров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Уваров Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Уваров Константин Николаевич
Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Уваров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Смерть
1920
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок