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Уваров Николай Петрович

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Уваров Пётр Петрович

Мать: Уваров Александра Ивановна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Уваров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Уваров Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Константин Николаевич

Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Уваров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Уваров Елена Севастьяновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уваров Елена Севастьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Юрист
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г.Москва
Смерть
1920
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок
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