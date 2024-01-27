Бабышев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Василий Иванович

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Место рождения

Село Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около ?.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бабышев (алексанов) Иван Исаевич Ii

Мать: Бабышева Евдокия

Село Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бабышев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бабышев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна

Турция, Карская область, Ольшанка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабышев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна

Турция, Карская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Бабышев Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна

Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Бабышев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабышева Евдокия Поликарповна

Смерть
Около ?.04.1961
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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