Бабышев Василий Иванович
Место рожденияСело Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Дата рождения1876
Дата смертиОколо ?.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Село Михайловка, Казахский уезд, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна
Турция, Карская область, Ольшанка
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бабышев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна
Турция, Карская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна
Рождение ребёнка
24.10.1925
Мать ребёнка: Бабышева Евдокия Поликарповна
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie4284411/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=707f64154d57bcad4fdc5def631e23e0&last_name=быбышев&data_i_mesto_priziva=целинский&group=al... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.04.1961
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия