Бабышева (Юнкина) Евдокия Поликарповна
Место рожденияТурция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович
Турция, Карская область, Ольшанка
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бабышев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович
Турция, Карская область
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1925
Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович
село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1961