Бабышева (Юнкина) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева (Юнкина) Евдокия Поликарповна

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Место рождения

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Юнкин Ипполит (Поликарп) Демьянович

Мать: не указана

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бабышев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бабышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович

Турция, Карская область, Ольшанка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабышев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович

Турция, Карская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Бабышев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Бабышев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Бабышев Василий Иванович

село Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабышев Василий Иванович

Смерть
После 1961
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