Евдокия Тмофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячев Андрей Константинович
Рождение ребёнка
30.01.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горячев Андрей Константинович
Смерть
Неизвестно