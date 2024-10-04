Евдокия Тмофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Тмофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
08.10.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Андрей Константинович

Рождение ребёнка
30.01.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горячев Андрей Константинович

Смерть
Неизвестно

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