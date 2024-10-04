Горячев Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1884 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тмофеевна
Рождение ребёнка
08.10.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Тмофеевна
Рождение ребёнка
30.01.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Тмофеевна
Смерть
Неизвестно