Горячев Андрей Константинович 03.10.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Горячев Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
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Место
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Рождение
03.10.1884 ст.

Отец: Горячев Константин Петрович

Мать: Горячева (Пыхтин) Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тмофеевна

Рождение ребёнка
08.10.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Тмофеевна

Рождение ребёнка
30.01.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Тмофеевна

Смерть
Неизвестно

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