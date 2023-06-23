Курятов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1898
Дата смерти05.07.1971
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898
Отец: Курятов Пётр Фёдорович
Мать: Курятова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
06.05.1931
Дочь: Зуева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Курятова Екатерина Петровна (Алекссевна)
Рождение ребёнка
27.04.1937
Сын: Курятов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Курятова Екатерина Петровна (Алекссевна)
Смерть
05.07.1971
Москва, город федерального значения Москва