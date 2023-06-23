Курятов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курятов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1898

Дата смерти

05.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1898

Отец: Курятов Пётр Фёдорович

Мать: Курятова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
06.05.1931

Дочь: Зуева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Курятова Екатерина Петровна (Алекссевна)

Рождение ребёнка
27.04.1937

Сын: Курятов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Курятова Екатерина Петровна (Алекссевна)

Смерть
05.07.1971
Москва, город федерального значения Москва
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