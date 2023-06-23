Курятова (Баранова) Екатерина Петровна (Алекссевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1911
Дата смерти21.04.1990
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911
Отец: Баранов Пётр Иванович
Мать: Баранова Дарья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Крещение
16.10.1911
Рождение ребёнка
06.05.1931
Дочь: Зуева (Курятова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Курятов Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1937
Сын: Курятов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Курятов Николай Петрович
Смерть
21.04.1990
Ишемическая болезнь сердца