Курятова (Баранова) Екатерина Петровна (Алекссевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курятова (Баранова) Екатерина Петровна (Алекссевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1911

Дата смерти

21.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911

Отец: Баранов Пётр Иванович

Мать: Баранова Дарья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Крещение
16.10.1911
Рождение ребёнка
06.05.1931

Дочь: Зуева (Курятова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Курятов Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.04.1937

Сын: Курятов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Курятов Николай Петрович

Смерть
21.04.1990
Ишемическая болезнь сердца

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