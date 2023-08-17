Горожанкин Никанор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1815 по 1819
Дата смерти24.09.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горожанкин Иван Никанорович
Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
18.10.1856
Сын: Горожанкин Илларион Никанорович
Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна
Крестные Ефим Фадеев Матрена Тихоновна
Рождение ребёнка
20.07.1862
Сын: Горожанкин Моисей Никанорович
Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна
Смерть
24.09.1885
в метрической книге за 1885 г указано, что скончался в возрасте 70 лет. А в исповедальной ведомости указано, что на момент 1885 г Никанору было 66 лет