Горожанкин Никанор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горожанкин Никанор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1815 по 1819

Дата смерти

24.09.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1815 по 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Горожанкин Иван Никанорович

Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна

Рождение ребёнка
18.10.1856

Сын: Горожанкин Илларион Никанорович

Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные Ефим Фадеев Матрена Тихоновна
Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Горожанкин Моисей Никанорович

Мать ребёнка: Горожанкина Домна Андреевна

Смерть
24.09.1885
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в метрической книге за 1885 г указано, что скончался в возрасте 70 лет. А в исповедальной ведомости указано, что на момент 1885 г Никанору было 66 лет
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