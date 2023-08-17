Горожанкина Домна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Горожанкин Иван Никанорович
Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Горожанкин Илларион Никанорович
Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1862
Сын: Горожанкин Моисей Никанорович
Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич
Смерть
Неизвестно