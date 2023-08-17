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Горожанкина Домна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Горожанкин Иван Никанорович

Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Горожанкин Илларион Никанорович

Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1862

Сын: Горожанкин Моисей Никанорович

Отец ребёнка: Горожанкин Никанор Андреевич

Смерть
Неизвестно