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Казакевич Евдокия Яковлевна

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Казакевич Иосиф Галактионович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1878 ст.

Сын: Казакевич Алексей Осипович

Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.

Дочь: Казакевич Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.

Дочь: Казакевич Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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