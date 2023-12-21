Казакевич Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1878 ст.
Сын: Казакевич Алексей Осипович
Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.
Дочь: Казакевич Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.
Дочь: Казакевич Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Казакевич Иосиф Галактионович
Смерть
Неизвестно