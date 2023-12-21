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Казакевич Иосиф Галактионович

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

23.09.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Казакевич Галактион Иванович

Мать: не указана

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова (Казакевич) Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Яковлевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Жена: Казакевич Евдокия Яковлевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1878 ст.

Сын: Казакевич Алексей Осипович

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Яковлевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.

Дочь: Казакевич Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Яковлевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1889 ст.

Дочь: Казакевич Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Казакевич Евдокия Яковлевна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.09.1890 ст.
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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