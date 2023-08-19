Карпова (Стрыгина) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Стрыгина) Прасковья Васильевна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стрыгин Василий

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Тюрина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Щукина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Карпов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Королева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.12.1858

Дочь: Чихирева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.09.1861

Сын: Карпов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Карпов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.10.1866

Дочь: Барсукова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.05.1868

Сын: Карпов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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