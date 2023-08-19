Карпова (Стрыгина) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Стрыгин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Тюрина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Щукина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Королева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1858
Дочь: Чихирева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
29.09.1861
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1866
Дочь: Барсукова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1868
Отец ребёнка: Карпов Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно