Ремденок Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ремденок Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: Ремденок Серафима Васильевна
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попеляева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремденок Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремденок Федор Васильевич
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремденок Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Ремденок Василий
Смерть
Неизвестно