Ремденок Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремденок Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ремденок Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: Ремденок Серафима Васильевна

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попеляева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремденок Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремденок Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремденок Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Ремденок Василий

Смерть
Неизвестно
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