Ремденок (Ремденок) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремденок (Ремденок) Серафима Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1911

Отец: Ремденок Василий

Мать: Ремденок Юлия

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ремденок Иван Александрович

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ремденок Федор Александрович

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Рождение ребёнка
11.07.1938

Сын: Ремдёнок Петр Александрович

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Кошкуль, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Дружинина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Ремденок Павел Александрович

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремденок неизвестно Александровна

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремденок Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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