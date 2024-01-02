Ремденок (Ремденок) Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1911
Отец: Ремденок Василий
Мать: Ремденок Юлия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ремденок Иван Александрович
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ремденок Федор Александрович
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Рождение ребёнка
11.07.1938
Сын: Ремдёнок Петр Александрович
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Кошкуль, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Дружинина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Ремденок Павел Александрович
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремденок неизвестно Александровна
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремденок Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ремденок Александр Антонович
Смерть
Неизвестно