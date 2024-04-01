Шубина (Зыкова) Авдотья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубина (Зыкова) Авдотья Ефимова

Шубина (Зыкова) Авдотья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

04.07.1824

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Зыков Ефим Крест. С. Казанского

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1769

Муж: Шубин Лука Борисов

Падчерица отст солдата Сергея Опалова?
Рождение ребёнка
Около 10.11.1771

Дочь: Матрона Лукина

Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шубин Ерофей Лукин

Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ульяна Лукина

Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Параскева Лукина

Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Васса Лукина

Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов

Смерть
04.07.1824
80 лет, удушьем
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close