Шубина (Зыкова) Авдотья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти04.07.1824
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Зыков Ефим Крест. С. Казанского
Бракосочетание
12.02.1769
Муж: Шубин Лука Борисов
Падчерица отст солдата Сергея Опалова?
Рождение ребёнка
Около 10.11.1771
Дочь: Матрона Лукина
Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шубин Ерофей Лукин
Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ульяна Лукина
Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Параскева Лукина
Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Васса Лукина
Отец ребёнка: Шубин Лука Борисов
Смерть
04.07.1824
80 лет, удушьем