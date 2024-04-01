Шубин Ерофей Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Шубин Лука Борисов
Мать: Шубина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шубин Сильверст Крест Д. Ганькиной Ерофеев
Мать ребёнка: Шубина ?
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Шубин Яков Ерофеев
Мать ребёнка: Шубина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина ?
Смерть
Неизвестно