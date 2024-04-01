Шубин Ерофей Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Ерофей Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Шубин Лука Борисов

Мать: Шубина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шубин Сильверст Крест Д. Ганькиной Ерофеев

Мать ребёнка: Шубина ?

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шубин Яков Ерофеев

Мать ребёнка: Шубина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина ?

Смерть
Неизвестно
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