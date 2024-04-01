Шубин Лука Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиДо 1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Бракосочетание
12.02.1769
Жена: Шубина Авдотья Ефимова
Падчерица отст солдата Сергея Опалова?
Рождение ребёнка
Около 10.11.1771
Дочь: Матрона Лукина
Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Шубин Ерофей Лукин
Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ульяна Лукина
Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Параскева Лукина
Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Васса Лукина
Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова
Смерть
До 1824