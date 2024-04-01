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Шубин Лука Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Шубин Борис Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол, Д. Песчаной (С 1787) Сладк. Вол Иванов

Мать: Шубина Пелагея Филипова

Бракосочетание
12.02.1769

Жена: Шубина Авдотья Ефимова

Падчерица отст солдата Сергея Опалова?
Рождение ребёнка
Около 10.11.1771

Дочь: Матрона Лукина

Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Шубин Ерофей Лукин

Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ульяна Лукина

Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Параскева Лукина

Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Васса Лукина

Мать ребёнка: Шубина Авдотья Ефимова

Смерть
До 1824
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