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Голицын Кирилл Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1917

Дата смерти

17.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917

Отец: Голицын Владимир Владимирович

Мать: Голицына Вера Филипповна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
16.12.1941

Жена: Голицына Марина Александровна

Рождение ребёнка
29.01.1942

Сын: Голицын Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Голицына Марина Александровна

Титул: князь.
Место жительства
Около ?.06.1942
Семья переехала.
Место жительства
Около 1946
Семья переехала.
Развод
1947

Жена: Голицына Марина Александровна

Место жительства
Около 1950
Мендоса, Аргентина
Семья переехала.
Место жительства
1951
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Переехал.
Бракосочетание
13.12.1952

Жена: Голицына Надежда Николаевна

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
13.03.1953

Сын: Голицын Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Голицына Надежда Николаевна

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Рождение ребёнка
09.06.1955

Дочь: Голицына Марина Кирилловна

Мать ребёнка: Голицына Надежда Николаевна

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: княжна.
Работа или профессия
Около 1956
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Руководитель Толстовского фонда.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
17.06.2000
Рокленд, Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
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