Голицын Кирилл Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.06.1917
Дата смерти17.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1917
Титул: князь.
Эмиграция
1919
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
16.12.1941
Рождение ребёнка
29.01.1942
Сын: Голицын Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Голицына Марина Александровна
Титул: князь.
Место жительства
Около ?.06.1942
Семья переехала.
Место жительства
Около 1946
Семья переехала.
Развод
1947
Место жительства
Около 1950
Мендоса, Аргентина
Семья переехала.
Место жительства
1951
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Переехал.
Бракосочетание
13.12.1952
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Рождение ребёнка
13.03.1953
Сын: Голицын Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Голицына Надежда Николаевна
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Рождение ребёнка
09.06.1955
Дочь: Голицына Марина Кирилловна
Мать ребёнка: Голицына Надежда Николаевна
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: княжна.
Работа или профессия
Около 1956
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Руководитель Толстовского фонда.
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Смерть
17.06.2000
Рокленд, Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки