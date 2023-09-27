Голицын Андрей Кириллович
Место рожденияНью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Дата рождения13.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Бракосочетание
14.09.1986
Жена: не указана
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Жена: Анжела Ристуция ? (Голицына) [?] р. 19 декабря 1955
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки