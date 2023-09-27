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Голицын Андрей Кириллович

Место рождения

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки

Дата рождения

13.03.1953

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1953

Отец: Голицын Кирилл Владимирович

Мать: Голицына Надежда Николаевна

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Титул: князь.
Бракосочетание
14.09.1986

Жена: не указана

Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
Жена: Анжела Ристуция ? (Голицына) [?] р. 19 декабря 1955
Место жительства
Неизвестно
Нью-Йорк, Соединённые Штаты Америки
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