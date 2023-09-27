Каюк Іван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти10.07.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Каюк Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1937
Сын: Каюк Олексій
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Рождение ребёнка
12.02.1945
Дочь: Дідус Марія
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетяна
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каюк Василь
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каюк Уляна
Смерть
10.07.1954
Причина смерти: На війні