Каюк Іван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюк Іван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

10.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Каюк Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1937

Сын: Каюк Олексій

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Рождение ребёнка
12.02.1945

Дочь: Дідус Марія

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетяна

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каюк Василь

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каюк Уляна

Смерть
10.07.1954
Причина смерти: На війні
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