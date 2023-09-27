(Каюк) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каюк) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1941 и 1945

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каюк Іван

Мать: Каюк Уляна

Смерть
Между 1941 и 1945
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