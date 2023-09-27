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(Каюк) Катерина
(Каюк) Катерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Между 1941 и 1945
Пол
Женский
Отец
Каюк Іван
1909 г.р.
Мать
Каюк (Бондар) Уляна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Каюк Іван
Мать:
Каюк Уляна
Смерть
Между 1941 и 1945
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