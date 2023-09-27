Каюк (Бондар) Уляна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондар Сак
Мать: Бондар Марія
Рождение ребёнка
25.03.1937
Сын: Каюк Олексій
Отец ребёнка: Каюк Іван
Рождение ребёнка
12.02.1945
Дочь: Дідус Марія
Отец ребёнка: Каюк Іван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каюк Василь
Отец ребёнка: Каюк Іван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюк Іван
Смерть
Около 1995