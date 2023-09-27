Каюк (Бондар) Уляна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюк (Бондар) Уляна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1995

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондар Сак

Мать: Бондар Марія

Рождение ребёнка
25.03.1937

Сын: Каюк Олексій

Отец ребёнка: Каюк Іван

Рождение ребёнка
12.02.1945

Дочь: Дідус Марія

Отец ребёнка: Каюк Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Каюк Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетяна

Отец ребёнка: Каюк Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каюк Василь

Отец ребёнка: Каюк Іван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюк Іван

Смерть
Около 1995
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