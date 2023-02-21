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(Toltsa) Ester
(Toltsa) Ester
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Toltsa Srul Duvid
1861 г.р.
Мать
Toltsa (Kogan (כהן)) Sura Rivka
Около 1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Toltsa Srul Duvid
Мать:
Toltsa Sura Rivka
Смерть
Неизвестно
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