(Toltsa) Ester — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Toltsa) Ester

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Toltsa Srul Duvid

Мать: Toltsa Sura Rivka

Смерть
Неизвестно
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