Toltsa Srul Duvid — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Toltsa Srul Duvid

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1830 г.р.

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Toltsa Berko

Мать: Toltsa Charna

Бракосочетание
23.11.1889

Жена: Toltsa Sura Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
05.09.1890

Дочь: Khaya Reizlya

Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ester

Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka

Рождение ребёнка
1900

Сын: Toltsa Duvid

Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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