Toltsa Srul Duvid
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Toltsa Berko
Мать: Toltsa Charna
Бракосочетание
23.11.1889
Жена: Toltsa Sura Rivka
Рождение ребёнка
05.09.1890
Дочь: Khaya Reizlya
Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ester
Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka
Рождение ребёнка
1900
Сын: Toltsa Duvid
Мать ребёнка: Toltsa Sura Rivka
Смерть
Неизвестно